Ανοίγει το Σάββατο στη Ρίγα της Λετονίας η αυλαία των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 με τη διεξαγωγή των τεσσάρων εκ των οκτώ αναμετρήσεων της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ.

Ως γνωστόν η Εθνική μας ομάδα ρίχνεται στη μάχη την Κυριακή (7/9, 21:45, ΕΡΤ1-Novasports Start), απέναντι στο Ισραήλ, στην Arena Riga, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Στα ματς του Σαββάτου η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (12:00), η Γερμανία την Πορτογαλία (15:15), η Λιθουανία τη Λετονία (18:30) και η Σερβία τη Φινλανδία (21:45). Τα φαβορί για την πρόκριση στους «8» είναι η Τουρκία, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Σερβία.

Στα ματς της Κυριακής (7/9), στις 12:00 διεξάγεται ο αγώνας Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στις 15:15 Γαλλία και Γεωργία παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στις 18:30 Ιταλία και Σλοβενία θα δώσουν «μάχη», ενώ στις 21:45 η «επίσημη αγαπημένη» θέλει ν’ αποκλείσει το Ισραήλ που με 3 νίκες – 2 ήττες στη φάση των ομίλων αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη.

Οι ώρες έναρξης των οκτώ αγώνων της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) έχουν ως εξής:

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2025

Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 18:30 EΡΤ1

2. Τουρκία – Σουηδία 12:00 Novasports Start

3. Γερμανία – Πορτογαλία 15:15 ΕΡΤ1

4. Σερβία – Φινλανδία 21:45 Novasports Start

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:45 ΕΡΤ1 – Novasports Start

6. Πολωνία – Βοσνία 12:00 Novasports Start

7. Ιταλία – Σλοβενία 18:30 Novasports Start

8. Γαλλία – Γεωργία 15:15 ΕΡΤ1

Προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 17:00

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 21:00

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 17:00

12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 21:00