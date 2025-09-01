Η Λετονία έκαμψε με άνεση της αντίσταση της Πορτογαλίας (78-62), για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2 έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στους «16». Στο 1-3 υποχώρησαν οι Ίβηρες.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι πάτησε… γκάζι στη δεύτερη περίοδο και με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 7-27 μέχρι το ημίχρονο, εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας 22 πόντων, που της επέτρεψε να κατεβάσει ταχύτητα μέχρι το φινάλε.

Ο αστέρας των Λετονών, Κρίσταπς Πορζίνγκις, άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Ρόλαντς Σμιτς και Ντάβις Μπέρτανς, προσθέτοντας 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα.

Ο Άρτουρς Ζάγκαρς αναγκάστηκε να αποχωρήσει στα μέσα της πρώτης περιόδου και δεν επέστρεψε στο υπόλοιπο του αγώνα, λόγω τραυματισμού.

Από την Πορτογαλία πάλεψε ο Ράφαελ Λισμπόα με 17 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κουέτα.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1), Αμαράντε 2, Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (3), Σα 8, Κέτα 16.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3), Σμιτς 15, Κάβαρς, Λόμαζ 4, Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3, Ζάγκαρς 5 (1), Ζόρικς 5 (1).