Ο αγώνας του Μαυροβουνίου κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Νίκολα Βούτσεβιτς. Σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα του με τη φανέλα του Μαυροβουνίου, ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς πλησίασε το triple double με 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δεν στάθηκαν αρκετά, όμως για να στείλουν τον ίδιο και το Μαυροβούνιο, στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η Μεγάλη Βρετανία επικράτησε με 89-83 και με την πρώτη νίκη της σε Ευρωμπάσκετ από το 2013 κατέλαβε την 5η θέση που τη στέλνει στο Λονδίνο.

Το Μαυροβούνιο, έμεινε 6ο και καταϊδρωμένο στον 2ο όμιλο, για να χαμογελάσει η Σουηδία που ως 4η προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ.

«Είναι κρίμα για εμένα να τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να παίξω περισσότερο, να είμαι στη Ρίγα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα» δήλωσε πικραμένος ο Βούτσεβιτς στο Τάμπερε.

Εν συνεχεία επισήμανε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και, το πιο σημαντικό, τους οπαδούς για όλα όσα έκαναν σε όλη την καριέρα μου με την εθνική ομάδα. Ήταν τιμή μου να παίξω εδώ, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Απόλαυσα να παίζω εδώ, αλλά ήρθε η ώρα μια νέα γενιά να αφήσει το στίγμα της».

Ο Βούτσεβιτς αγωνίστηκε και στα 5 παιχνίδια του Μαυροβουνίου στο Ευρωμπάσκετ 2025, έχοντας μέσο όρο 20,8 πόντους, 11,6 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 0,8 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Στην καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής ανδρών του Μαυροβουνίου, ο Νίκολα Βούτσεβιτς συμμετείχε σε 4 Ευρωμπάσκετ και σε 2 Παγκόσμια Κύπελλα.