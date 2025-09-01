Νίκη «κλειδί» για την πρόκριση στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 πέτυχε το Μαυροβούνιο, επικρατώντας μετά από «θρίλερ», με… της Σουηδίας, για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου, στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Αυτή η πρώτη νίκη του Μαυροβουνίου στη διοργάνωση επιτρέπει στον σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς, να ελπίζει σε… συνέχεια, καθώς πλέον το Μαυροβούνιο θέλει νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας την Τετάρτη (3/9, 13:30) στην 5η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, για να προκριθεί στο “Top-16” και να… ταξιδέψει στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Σουηδία έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να «σφραγίσει» σήμερα (1/9) την πρόκριση. Οι Σουηδοί είχαν προηγηθεί με +5 75-70 στα 4:38΄΄ πριν το φινάλε. Για να πετύχει ο Κάιλ Όλμαν 10 σερί πόντους για το Μαυροβούνιο μετατρέποντας το 75-70 σε 77-80! Η Σουηδία βρισκόταν και στο -1 (79-80), 1:50΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα.

Όμως το φάουλ του Σιμόν Μπίργκαντερ έδωσε το δικαίωμα στον Μάρκο Σιμόνοβιτς, με 1/2 βολές να διαμορφώσει το 79-81, για να κάνει το 79-83 ο MVP του Μαυροβουνίου Νίκολα Βούτσεβιτς στα 33΄΄.

Ο Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς έδωσε αέρα 6 πόντων στο Μαυρουβούνιο (79-85) στα 12΄΄. Ο Βούτσεβιτς έκανε φάουλ στον Μέλβιν Πάντζαρ πάνω σε προσπάθεια για τρίποντο στα 10΄΄, για να ευστοχήσει σε 2/3 βολές και να μειώσει σε 81-85 για τη Σουηδία. Ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ με 2/2 βολές στα 8΄΄ «σφράγισε» τη νίκη «χρυσάφι» για το Μαυροβούνιο, για το τελικό 81-87.

Ο Νίκολα Βούτσεβις ήταν αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης του Μαυροβουνίου, καθώς σημείωσε double double με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κοψίματα και 2 κλεψίματα. Ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ πέτυχε 15 πόντους, ενώ από 10 σημείωσαν οι Βλαντιμίρ Μιχαίλοβιτς, Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς και Κάιλ Όλμαν.

😵 ALLMAN TAKEOVER 😵 Kyle scores 10 PTS in less than 2min for Montenegro!!!#EuroBasket pic.twitter.com/kokiMUY6DT — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Από πλευράς Σουηδίας που για να ελπίζει χρειάζεται ήττα του Μαυροβουνίου από τη Μεγάλη Βρετανία και δική της νίκη επί της Λιθουανίας την Τετάρτη (3/9, 16:30), ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χι Πέλε Λάρσον έκανε θραύση με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Double doulbe σημείωσε ο Σιμόν Μπίργκαντερ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, 11 πόντους πρόσθεσε ο Μπάρα Εντζιέ, ενώ 10 πόντους πέτυχε για τη Σουηδία ο Βίκτορ Γκάντεφορς.

Ο Γιώργος Πουρσανίδης ήταν ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης.

Montenegro 🇲🇪 kept their aspirations of a Round of 16 place alive with a win over Sweden!#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

Διαιτητές: Πουρσανίδης (Ελλάδα), Χορόζοφ (Βουλγαρία), Προτς (Πολωνία)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 3 (1), Ράμστεντ, Μποργκ 6 (2), Λάρσον 28 (3), Χάκανσον 3 (1), Μάρκουσον 2, Γκάντεφορς 10, Πάντζαρ 3, Εντζιέ 11, Μπιργκάντερ 11

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Όλμαν 8 (1), Μιχαΐλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 21 (3), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 10 (2), Σιμόνοβιτς 9, Γιοβάνοβιτς 3 (1), Ντρόμπνιακ 13 (2)