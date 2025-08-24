Η εθνική ομάδα της Λετονίας, μία από τις χώρες που φιλοξενούν το εφετινό Ευρωμπάσκετ, ανακοίνωσε την 12άδα της ενόψει της διοργάνωσης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λούκα Μπάνκι αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Κάρλις Σίλινς, Τομς Σκούγια και Κρίσταπς Κιλπς, καταλήγοντας σε ένα σύνολο με ισχυρό κορμό και εμπειρία σε επίπεδο EuroLeague και NBA.

Η αποστολή της Λετονίας περιλαμβάνει τον Κρίσταπς Πορζίνγκις (Ατλάντα Χοκς), τον Ντέιβις Μπέρτανς (Ντουμπάι) και τον Άρτουρς Ζάγκαρς (Φενερμπαχτσέ), ενώ ενισχύεται με παίκτες που διακρίνονται σε ευρωπαϊκές λίγκες όπως οι Ρόλαντς Σμιτς, Αντρέις Γκραζούλις και Ρίχαρντς Λομάζς.

Στην πρώτη φάση, η Λετονία θα αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο, με αντίπαλους τις Πορτογαλία, Εσθονία, Τουρκία, Σερβία και Τσεχία, με όλους τους αγώνες να διεξάγονται στη Ρίγα, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα έδρας. Η φάση των νοκ άουτ θα φιλοξενηθεί επίσης στη λετονική πρωτεύουσα.

Η 12άδα της Λετονίας για το Ευρωμπάσκετ 2025: Ντέιβις Μπέρτανς, Ντάιρις Μπέρτανς, Κλάβς Τσάβαρς, Αντρέις Γκραζούλις, Μάρτσις Στάινμπεργκς, Άρτουρς Κούρουτς, Ρίχαρντς Λομάζς, Μάρεκς Μέγερς, Κρίσταπς Πορζίνγκις, Ρόλαντς Σμιτς, Άρτουρς Ζάγκαρς, Κρίστερς Ζόρικς.