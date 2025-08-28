«Με το δεξί» μπήκε στο εφετινό Ευρωμπάσκετ η Πολωνία, η οποία… απογοήτευσε στην πρεμιέρα τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του… Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επικράτησε με 105-95 των Σλοβένων και άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο, που φιλοξενείται στο Κατοβίτσε.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, οι «οικοδεσπότες» βασίστηκαν σε ένα ξέσπασμα τους στην τρίτη περίοδο, το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Με επιμέρους σκορ 8-20, έχοντας βρει ρυθμό από 6,75 και δίνοντας έμφαση στην άμυνα, οι παίκτες του Μίλιτσιτς ξέφυγαν με +13 (54-67 στο 25΄), το οποίο τους έδωσε ώθηση και ψυχολογία για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έδωσαν ρεσιτάλ από τα 6,75 (14/25 τρίποντα), ο νατουραλιζέ, Τζόρνταν Λόιντ, με 32 πόντους και 7/8 τρίποντα, ενώ στους 23 (3/4τρ.) σταμάτησε ο γνώριμος μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Ματέους Πονίτκα. Από την Σλοβενία, οι 34 πόντοι του αστέρα των Λ.Α. Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή…

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 4, Νίκολιτς 5, Πρέπελιτς 8 (2), Μούριτς 17 (3), Ράντοβιτς 3, Χρόβατ 15 (4), Όμιτς 6, Στέργκαρ 2, Ντόντσιτς 34 (3).

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 15 (3), Μπαλτσερόφσκι 11, Σοκολόφσκι 8 (1), Λόιντ 32 (7), Πονίτκα 23 (3), Ντζιέβα, Γκίελο 4, Λαζίνσκι 4, Ολεζτνιζακ 2, Μίχαλακ, Ζολνιερεβιτζ 6.