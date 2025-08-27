Στη Ρίγα, την πόλη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου θ’ αναδειχτεί η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Πορτογαλία μπήκε με το… δεξί, στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, επικρατώντας με 62-50 της Τσεχίας. Tη… διαφορά έκανε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, με ένα απίστευτο double double, καθώς είχε συγκομιδή 23 πόντους και 18 ριμπάουντ! Ο Ραφαέλ Λισμπόα σημείωσε 15 πόντους για την ομάδα του Μάριο Γκόμες.

Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν σπουδαίο θέαμα, ήταν αμφότερες άστοχες, ενώ υπέπεσαν και οι δύο σε πολλά λάθη (19 η Τσεχία, 15 η Πορτογαλία).

Αν αναλογιστεί κανείς, πάντως πως οι Τσέχοι τέλειωσαν το ματς με 10/25 δίποντα και ο Νιεμίας Κέτα είχε μόνος του 10/14 δίποντα σε 30:33΄΄ λεπτά που αγωνίστηκε για την Πορτογαλία, είναι εύκολο να βγει το πόρισμα ως προς τους τομείς από τους οποίους κρίθηκε η νικήτρια.

Η Τσεχία που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ αγωνίζεται χωρίς δύο βασικά στελέχη της, τον Γιαν Βέσελι και τον Tόμας Σατοράνσκι, είχε μόνο έναν παίκτη διψήφιο, τον πόιντ γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι, με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 3, Χρούμπαν 7 (1), Κεϊβάλ, Πετέρκα 8 (2), Μπόχατσικ 1, Σενιάλ, Κρίβανεκ 2, Κρέιτσι 10 (1), Κριζ 6 (1), Μπαλίντ, Σβόμποντα 6, Κίζλινκ 3 (4 ριμπάουντ).

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο, Βόιτσο 2, Oυίλιαμς 8 (1), Αμαράντε, Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 5, Γκαμεϊρό, Ρελβάο, Σα, Λισμπόα 15 (3), Σα 3 (1), Κέτα 23 (1).