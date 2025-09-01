Δίχως να… ιδρώσει, η Σερβία έγραψε το 4/4 στο Ευρωμπάσκετ 2025 και πλέον θα παίξει για την πρώτη θέση του 1ου ομίλου την προσεχή Τετάρτη (3/9) απέναντι στην επίσης αήττητη Τουρκία, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της Α΄ φάσης.

Οι «πλάβι» επικράτησαν άνετα με 82-60 της Τσεχίας στη Ρίγα, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους στην τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ένα ιδανικό πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τη Σερβία… Οι «πλάβι» δεν έδειξαν σε αυτό το διάστημα… οίκτο απέναντι στην Τσεχία, η οποία έκλεισε την περίοδο στο… καταστροφικό γι` αυτήν -22 (27-5 στο 10΄).

Αυτή η διαφορά ήταν αρκετή για να μετατρέψει σε περίπατο της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς το υπόλοιπο της αναμέτρησης, μέχρι το τελικό 82-60.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να παίρνει… ανάσες ενόψει της συνέχειας (έμεινε στο παρκέ μόλις 18 λεπτά με απολογισμό 6π., 7ρ.), οι Αλέκσα Αβράμοβιτς (14 πόντοι), Φίλιπ Πετρούσεβ (13 πόντοι) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (12 πόντοι) σήκωσαν με επιτυχία το βάρος της επίθεσης, τη στιγμή που από τους Τσέχους μοναδικός… διψήφιος ήταν ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ.

Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13, Ν. Γιόβιτς 10, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Βούκσεβιτς 5, Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6, Μίτσιτς 7 (1), Γκούντουριτς 3, Σ. Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 14 (1), Μιλουτίνοβ 12.

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 3 (1), Κέιβαλ, Πέτερκα 4, Μπόχατσικ 12 (4), Σέχναλ 5, Κρίβανεκ, Κρέιτσι 7, Κριζ 6, Μπαλίντ 2, Σβόμποντα 8, Κίζλινκ 4.