Η Πορτογαλία έκανε μεγάλο παιχνίδι, στην 5η και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, και επικρατώντας με 68-65 της Εσθονίας, πήρε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Ευρωμπάσκετ, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Οι Ίβηρες έστειλαν στο… Ταλίν την Εσθονία, αφού χάρη στη νίκη τους έκαναν το 2-3, με την Εσθονία να υποχωρεί στο 1-4 και να είναι οριστικά 5η, αφού ακόμη και σε περίπτωση νίκης της Τσεχίας επί της Λετονίας (18:00), οι Εσθονοί είχαν νικήσει τους Τσέχους.

THIS GAME IS ABSOLUTE NUTS. Lisboa hits the long three from downtown Lisbon to tie the game!#EuroBasket pic.twitter.com/BXDckwZjmA — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Ο πόιντ γκαρντ της εθνικής Πορτογαλίας, Ραφαέλ Λισμπόα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, πρόσφερε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Πλησίασε το double double o Μιγκέλ Κειρόθ, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τραβάντε Ουίλιαμς είχε συγκομιδή 11 πόντους και 8 ριμπάουντ (συν 4 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Από την Εσθονία, ξεχώρισε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Τσιουλίν (Ρουμανία)

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανούλα): Ντρελ 5, Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2), Τας 2, Χέρμετ, Γιόσαρ 11 (3), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3), Κουλαμάε 17 (4)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Ουίλιαμς 11, Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1), Κεϊρόζ 10, Γκαμέιρο 3 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2), Σα 3 (1), Κέτα 15