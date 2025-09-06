Μαθήματα αθλητικού πολιτισμού έδωσαν οι φίλαθλοι της Λετονίας και της Λιθουανίας πριν την μονομαχία (18:30, ΕΡΤ1 – Novasports Start) των εθνικών τους ομάδων στη Ρίγα, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα μία ώρα περίπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι φίλοι της «οικοδέσποινας» και οι Λιθουανοί βρέθηκαν έξω από το γήπεδο.

Μάλιστα δεν συνέβη το παραμικρό, με τους φιλάθλους των δύο εθνικών ομάδων να μπαίνουν μαζί στο κλειστό, σε μια εικόνα που μακάρι κάποια ημέρα να δούμε και στα ελληνικά γήπεδα.