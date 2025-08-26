Χωρίς τον Ισπανό Ομοσπονδιακό προπονητή της, Άλεξ Μουμπρού, θα ριχτεί στη «μάχη» του Ευρωμπάσκετ 2025 η εθνική Γερμανίας. Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας της Ισπανίας, ταλαιπωρείται από οξεία λοίμωξη, εξαιτίας της οποίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Τάμπερε, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του 2ου ομίλου.

Η γερμανική Ομοσπονδία ενημέρωσε πως θα τον αντικαταστήσει στη θέση του πρώτου προπονητή για την πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο (27/8, 16:30) ο άμεσος συνεργάτης του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.