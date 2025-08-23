Ο Λάουρι Μάρκανεν ηγείται της 12άδας της Φινλανδίας εν όψει του EuroBasket 2025. Ο σταρ του NBA έδειξε… ορεξάτος στην προετοιμασία, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή επίδοσή του στους φιλικούς αγώνες, όπου πέτυχε 48 πόντους, επίδοση-ρεκόρ καριέρας με την εθνική.

Η 12άδα της Φινλανδίας για το EuroBasket 2025: Τζέικομπ Γκράντισον, Αντρέ Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λιτλ, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μαρκάνεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Νκαμχούα, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν.

Η Φινλανδία ολοκλήρωσε αήττητη (4-0) τα φιλικά προετοιμασίας, σημειώνοντας δύο νίκες τόσο απέναντι στο Βέλγιο όσο και απέναντι στην Πολωνία, με εμφανή σημάδια ετοιμότητας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Εκτός του σταρ Μαρκάνεν, το ρόστερ διαθέτει και σημαντική εμπειρία, όπως αυτή του γκαρντ Σάσου Σάλιν, ενώ ο Μίκαελ Γιαντούνεν συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του. Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο ανερχόμενος Μίκα Μούρινεν.

Ως οικοδέσποινα του Β’ ομίλου, η Φινλανδία θα αγωνιστεί στο Τάμπερε απέναντι σε Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία, με στόχο την πρόκριση στη φάση των νοκ-άουτ στη Ρίγα (Λετονία).

Η πρεμιέρα της ομάδας θα γίνει απέναντι στη Σουηδία, σε ένα ματς που προσφέρει την ευκαιρία για μία ιδανική εκκίνηση μπροστά στο φινλανδικό κοινό.