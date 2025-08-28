Με τον σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ Ρόμαν Σόρκιν να σημειώνει 31 πόντους και τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια να έχει συγκομιδή 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, το Ισραήλ μπήκε με το… δεξί στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκε 2025, επικρατώντας στην πρεμιέρα, με 83-71 της Ισλανδίας, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Το Ισραήλ είχε προσπεράσει και με +17 (56-39 στο 25ο λεπτό) για να μειώσει η Ισλανδία σε 60-52 στο τέλος της 3ης περιόδου. Όμως το Ισραήλ έδειξε τη δέουσα σοβαρότητα στο 4ο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 23-19, ουσιαστικά διατήρησε την υπέρ του διαφορά.

Από την Ισλανδία πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, Έλβαρ Φρίντρικσον, με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Double-double σημείωσε ο Τρίγκβι Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ!

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71.

Ισραήλ (Χαλάχμι): Κάρινγκτον 2, Σέγκεβ 2, Αβντίγια 20, Σόρκιν 31 (4), Τίμορ 3 (1), Μάνταρ 7 (1), Μένκο 4 (1), Λέβι, Γκινάτ 7, Ζούσμαν 6, Παλατίν 1.

Ισλανδία (Πέντερσεν): Στέιναρσον, Χένινγκσον 9 (1), Γκούντμουνσον 8, Φρίντρικσον 17 (1), Άτλασον, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2), Χέρμανσον 4, Γκούναρσον 5 (1), Χλίνασον 13, Θράσταρσον 8, Μπγιόρνσον.