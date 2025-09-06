Πατώντας γκάζι στην 4η περίοδο, η Γερμανία, επικράτησε το Σάββατο με το επιβλητικό 85-58 της Πορτογαλίας, στον δεύτερο χρονικά αγώνα της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 , που διεξήχθη στην Arena Riga της Λετονίας, κι έτσι προκρίθηκε εύκολα στα προημιτελικά.

H Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ (2022) θ’ αντιμετωπίσει στους «8» (9/7, 17:00) τη νικήτρια του αγώνα Ιταλία-Σλοβενία (7/9, 18:30).

Η αστοχία των «πάντσερ» έξω από τα 6.75 (είχαν 1/24 στις αρχές της 3ης περιόδου) επέτρεψε στην ομάδα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς Νιεμίας Κέτα να προσπεράσει ακόμη και με +5 (21-26 στο 16ο λεπτό).

Στην 3η περίοδο, ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ιζαάκ Μπόνγκα οδήγησαν τη Γερμανία στο +9 (52-43), για ν’ απαντήσει με σερί 8-0 η Πορτογαλία (τους πέντε διαδοχικούς πόντους σημείωσε ο Ντιόγκο Μπρίτο) και να πλησιάσει στον πόντο, 52-51, στο 30ό λεπτό.

Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η και τελευταία περίοδο, ο Μαοντό Λο σημείωσε δύο τρίποντα και το γερμανικό σερί 13-0 έφερε τα «πάντσερ» στο +14 (65-51).

Ο Τραβάντε Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο (65-54) 5:42΄΄ πριν τη λήξη, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που οι Ίβηρες θα ήταν απειλητικοί. Έως το φινάλε, οι Πορτογάλοι θα σημείωναν μόλις 4 πόντους, την ώρα που ο Μαοντό Λο θα ευστοχούσε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σε τρία, για το τελικό 85-58.

Ο Ντένις Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ πέτυχε επίσης 16 πόντους (0/4 τρίποντα), μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Ιζαάκ Μπόνγκα είχε συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Πορτογαλία που επιστρέφει στη Λισαβόνα, ο Νιεμίας Κέτα σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Χορόζοφ (Βουλγαρία), Βούλιτς (Κροατία)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αλαν Ιμπραχίμοβιτς): Μπόνγκα 15 (2), Ντα Σίλβα Ό. 2, Λο 12 (4), Ντα Σίλβα Τρ. 11 (3), Βάγκνερ 16, Τάις 8, Σρέντερ 16, Χόλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Νούνο Ταβάρες): Μπρίτο 5 (10, Βόιτσο, Ουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρόζ 2, Γκαμέιρο 7, Ρελβάο 4, Σα Ν., Λισμπόα 4, Σα Κ. 5 (1), Κέτα 18 (1)