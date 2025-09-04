Με ρεκόρ 4-1 (μοναδική ήττα από την Ελλάδα), ολοκλήρωσε η Ιταλία τις υποχρεώσεις της στην Α’ φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 και πλέον περιμένει την εξέλιξη του αγώνα της «γαλανόλευκης» με την Ισπανία για να ξεκαθαρίσει η θέση που θα τερματίσει στον 3ο όμιλο (1η αν χάσει η Ελλάδα από την Ισπανία, 2η αν κερδίσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη «ρόχα»), ενόψει των «16».

Η «σκουάντρα ατζούρα» επικράτησε άνετα με 89-54 της Κύπρου στη Λεμεσό, με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να αποχαιρετά τη διοργάνωση με ρεκόρ 0-5.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο χρειάστηκε μόνο το πρώτο δεκάλεπτο (24-6) για να επιβάλει το ρυθμό της και να μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε μία καλή προπόνηση ενόψει των νοκ άουτ.

Κορυφαίοι των νικητών οι Σπανιόλο και Φοντέκιο, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους, ενώ από την Κύπρο πάλεψε ο Φίλιππος Τίγκας με 15.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 12 (3), Μέλι 3, Φοντέκιο 13 (2), Τόμσον 4, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 13, Πρόσιντα 8 (2), Σπίσου 5 (1), Ντιουφ 12, Ακέλε 8, Παγιόλα 3 (1).

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής 3, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου 3 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 15 (2), Γουίλις 10 (1), Στυλιανού 5 (1).