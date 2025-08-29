Την πρώτη νίκη της στο εφετινό Ευρωμπάσκετ, πανηγύρισε η «οικοδέσποινα» του 1ου ομίλου, Λετονία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι κατάφερε με την… υπογραφή του σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κρίσταπς Πορζίνγκις, να κάμψει την αντίσταση της Εσθονίας, που παραμένει χωρίς νίκη, με το τελικό 72-70.

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι, το οποίο κύλησε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν απεγνωσμένα ένα ξέσπασμα, η Λετονία ήταν αυτή που το βρήκε, χάρη στην εμπειρία του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Με το σκορ στο «εύθραυστο» 64-66 στο 38΄, ο ΝΒΑερ το πήρε πάνω του και με προσωπικό σερί 5-0, διαμόρφωσε το 64-71, με το οποίο «κλείδωσε» την πρώτη νίκη της ομάδας του.

Ο Πορζίνγκις τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Εσθονία πάλεψαν οι Ματιας Τας και Αρτούρ Κόνοντσκουκ, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 80-72

Εσθονία (Ράνουλα): Ντρελ 3 (1), Ραιέστε 7 (1), Τρέιερ 2, Τας 12, Βένε 7 (2), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 5 (1), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2), Κουλαμάε 9.

Λετονία (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26, Ντάβις Μπέρτανς 6, Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9, Γκραζούλις 7 (1), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2), Ζόρικς 6 (2).