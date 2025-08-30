Στα… μαλακά «έπεσε» ο Φίλιπ Πετρούσεφ για την αποβολή του στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για την δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την FIBA, ο Σέρβος άσος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, αλλά με τριετή αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ, επειδή χτύπησε με γροθιά εκτός φάσης τον Ντιόγκο Μπρίτο.
Ο Πετρούσεφ θα παίξει στους επόμενους αγώνες της ομάδας του, αλλά εάν επαναλάβει αντίστοιχη συμπεριφορά, θα ενεργοποιηθεί η ποινή που του επεβλήθη.
Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸
🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne
