Στα… μαλακά «έπεσε» ο Φίλιπ Πετρούσεφ για την αποβολή του στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για την δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την FIBA, ο Σέρβος άσος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, αλλά με τριετή αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ, επειδή χτύπησε με γροθιά εκτός φάσης τον Ντιόγκο Μπρίτο.

Ο Πετρούσεφ θα παίξει στους επόμενους αγώνες της ομάδας του, αλλά εάν επαναλάβει αντίστοιχη συμπεριφορά, θα ενεργοποιηθεί η ποινή που του επεβλήθη.