Σε διαδικαστικού χαρακτήρα εξελίσσονται οι αγώνες της Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Γεωργίας να προσθέσει μία εύκολη νίκη στη συγκομιδή της, επικρατώντας 93-61 στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λευκωσίας.

Έτσι, οι Γεωργιανοί προετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς της Πέμπτης εναντίον της Βοσνίας που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, οι Κύπριοι δεν κατάφεραν να προβάλλουν αντιστάσεις ούτε στο σημερινό ματς. Μάλιστα προηγήθηκαν με τρίποντο του Ηλιάδη 16-15 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως στο σημείο εκείνο η Γεωργία «έτρεξε» επί μέρους σκορ 27-10 και έκλεισ το ημίχρονο στο +16 (42-26).

Οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε που είχαν ξεκουραστεί εναντίον της Ελλάδας, πρόσφεραν στην ομάδα τους συνολικά 48 πόντους με 17 ριμπάουντ και 9/12 εύστοχα τρίποντα από τα 16/26 των Γεωργιανών!

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη την Κύπρο): 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουϊλις 19

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίτζιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (1), Τζιντσαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5), Μπιτάτζε 21 (4), Μπάλντγουϊν 8 (1), Οτσχικίτζε 4