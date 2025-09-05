Η εθνική Γερμανίας έγινε η μία από τις δύο μόνο εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν αήττητες, μαζί με την Τουρκία, στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025.

Κι αυτό το έπραξαν τα «πάντσερ» χωρίς να βρίσκεται στην άκρη του πάγκο τους, και στα πέντε ματς, του 2ου ομίλου ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τους, Άλεξ Μουμπρου.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε διακομισθεί, με λοίμωξη στο νοσοκομείο του Τάμπερε στις 25 Αυγούστου, δύο δηλαδή ημέρες πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ευχάριστη είδηση από πλευράς Γερμανίας είναι πως ο Άλεξ Μουμπρού ταξίδεψε στη Ρίγα, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των «πάντσερ», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, αν θα βρίσκεται όρθιος στον πάγκο αύριο (6/9), όταν στις 15:15 η Γερμανία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, σε νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16».

Στις πέντε αναμετρήσεις του 2ου ομίλου, όρθιος στον πάγκο των Γερμανών ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς.