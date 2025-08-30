«Σεφτέ» στο EuroBasket 2025 έκανε μπροστά στο κοινό της η Εσθονία, με 89-75 επί της Τσεχίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου του τουρνουά.

Οι Εσθονοί φίλαθλοι γέμισαν ασφυκτικά την «Arena Riga» και η Εθνική ομάδα τους αποζημίωσε στο έπακρο. Η Εσθονία ξέφυγε με +18 στο ημίχρονο (36-54, 20′) κι από κει και πέρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στην πρώτη της νίκη και να ελπίζει σε ακόμη καλύτερη συνέχεια.

Οι Κρίστιαν Κουλαμάε (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Χένρι Ντρελ (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ από τους Τσέχους ξεχώρισαν οι Γιαν Ζίντεκ (14 πόντοι, 3/5 τρίποντα) και Μάρτιν Πετέρκα (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων για την 4η αγωνιστική: Η Τσεχία θα παίξει με τη Σερβία (1/9, 21:15), ενώ η Εσθονία θ’ αντιμετωπίσει την Τουρκία (1/9, 14:45).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 14 (3/5 τρίποντα), Χρούμπαν 7 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Κέιβαλ, Πετέρκα 13 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σέναλ 1, Κρίβανεκ 3, Κρέιτσι 10 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κριζ 2, Βάλιντ 4, Σβόμποντα 9 (2/3 δίποντα), Κίζλινκ 5 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα).

Εσθονία (Ράνουλα): Ντρελ 15 (7/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρόσενθαλ 2, Ραϊέστε 8 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρέιερ 10 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρκαταμ, Τας 7 (6 ριμπάουντ), Χέρμετ 2, Γιόσαρ 10 (3/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίσμα 9 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κόνοντσουκ 10 (5/7 δίποντα), Κουλαμάε 16 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ).