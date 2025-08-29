«Ζευγάρωσε» τις νίκες της στον 1ο όμιλο του εφετινού Ευρωμπάσκετ η Σερβία, ακόμη και σε μία μέρα που τα τρίποντα δεν της έκαναν το… χατίρι (8/25). Οι «πλάβι» επικράτησαν στο… ρελαντί με 80-69 της Πορτογαλίας, στη Ρίγα, για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την ομάδα του Μάριο Γκόμες στην πρώτη ήττα της.

Ουσιαστικά η Σερβία αισθάνθηκε πίεση από τους Πορτογάλους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς από τη δεύτερη περίοδο ενεργοποιήθηκε η άμυνα περιορίζοντας τους αντιπάλους στους 14 πόντους, τη στιγμή που ο Γιόκιτς έκανε τη «ζημιά» κοντά στο καλάθι και οι Μπογκντάνοβιτς, Μαρίνκοβιτς βρήκαν ρυθμό από τα 6,75, εξασφαλίζοντας στο σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 10 πόντων (33-43). Με την παραγωγικότητα των Σέρβων να μην… απειλείται ούτε στην τρίτη περίοδο, οι «πλάβι» παρέμειναν σε απόσταση και πρόσθεσαν ακόμη μία νίκη στην προσπάθεια τους να κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση από τον σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Νίκολα Γιόβιτς. Από την Πορτογαλία πάλεψε ο Ντιόγκο Μπρίτο με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Φιλίπ Πετρούσεβ αποβλήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με ντισκαλιφιέ, επειδή έριξε μπουνιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο, μετά από αψιμαχία που είχαν.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 22 (4), Βόιτσο 2, Γουίλιαμς 13 (3), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 11 (3) , Κεϊρόζ 2, Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2, Σα, Λισμπόα 2, Σα 2, Κέτα 6.

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 2, Νίκολα Γιόβιτς 18 (2), Μπογκντάνοβιτς 7, Μαρίνκοβιτς 6 (1), Βούκσεβιτς 6, Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς 23 (1), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 1, Στέφαν Γιόβιτς 2, Αβράμοβιτς 5 (1), Μιλουτίνοβ 4.