Η Ιταλία «έσπασε το ρόδι» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, ισορροπώντας σε 1-1 το ρεκόρ της. Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο επικράτησε με 78-62 της Γεωργία, για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, που την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα (31/8, 15:00, ΕΡΤ News, Novasports Start), στην πρώτη ήττα του.

Η δυναμική εκκίνηση των Ιταλών (18-10 στο 10΄), σε συνδυασμό με τη διάρκεια που επέδειξαν στην άμυνα (με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για μία άνετη όπως εξελίχθηκε νίκη του συνόλου του Ποτσέκο. Το έργο τους βέβαια έγινε ακόμη πιο εύκολο στον… επίλογο του αγώνα, όταν ο Σενεγκέλια αποβλήθηκε στο 37΄ έχοντας συμπληρώσει δύο τεχνικές ποινές. Ο Γεωργιανός σέντερ μάλιστα τα… έβαλε με τους διαιτητές της αναμέτρησης, δίνοντας συνέχεια στον εκνευρισμό που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα με τον συμπαίκτη του Γκόγκα Μπιτάτζε, ο οποίος είχε κάνει χειρονομία χρηματισμού στους γκρι.

Κορυφαίος των νικητών ο Σαλιού Νιανγκ με 15 πόντους, ενώ από την Γεωργία πάλεψε ο Μπιτάτζε με 22.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8 (2), Φοντέκιο 14, Τόμπσον 6, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 5 (1), Νιανγκ 15 (2), Σπίσου 3 (1), Ντιουφ 13, Ακελε, Παγιόλα 6 (1).

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13, Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια, Μπιτάτζε 22 (1), Μπάλντουιν 9 (1), Οτσχικίτζε.