Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ, αλλά βρέθηκε να παλεύει μόνος απέναντι στα… θηρία της Γαλλίας, που είχε πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 32 πόντους! Οι «τρικολόρ» επικράτησαν με 103-92 της Σλοβενίας στο Κατόβιτσε, για το «2/2» στον 4ο όμιλο, με την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς να υποχωρεί στο 0-2.

Ο Ντόντσιτς έκανε ό,τι μπρορούσε για την υπέρβαση και μέχρι το 30΄ έδειχνε ικανός να την ολοκληρώσει. Ωστόσο, το ρεσιτάλ παραγωγικότητας της «ασημένιας» Ολυμπιονίκη στην τέταρτη περίοδο, έκανε τη διαφορά για τους «τρικολόρ», οι οποίοι σημειώνοντας 35 πόντους σε αυτό το διάστημα πέτυχαν την… προσπέραση και πήραν την πολύτιμη νίκη στο ντέρμπι του 4ου ομίλου.

Ο αστέρας των «λιμνανθρώπων» τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους, 9 ασίστ, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ έτεροι… διψήφιοι ήταν μόνο οι Έντο Μούριτς (16π.) και Κλέμεν Πρέπελιτς (15π.).

Από την Γαλλία έλαμψε ο Φρανσίσκο με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Έλι Οκόμπο, 13 ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί και από 12 οι Αλεξάντρ Σαρ και Ζακαρί Ρισασέ.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-92

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 32 (2), Οκόμπο 14 (1), Χίφι, Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 6 (1), Κορντινιέ 3, Μάλεντον, Τζαϊτέ 3, Ρισασέ 12 (4), Χορντ 6, Σαρ 12 (1), Κουλιμπαλί 13 (2).

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 8, Νίκολιτς 5 (1), Πρέπελιτς 15 (1), Μούριτς 16 (3), Ράντοβιτς 3, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 4, Σκούκα, Όμιτς 5, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (4).