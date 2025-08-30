Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 95-54 την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στη δεύτερη αποτυχία τους.

Η τουρκική άμυνα «έπνιξε» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας «χτυπούσε κόκκινα» με πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στην παράσταση για ένα ρόλο της ομάδας του Αταμάν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Από την Πορτογαλία πάλεψε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κουέτα, με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 4, Χαζέρ 4, Σανλί 5 (1), Όσμαν 9 (3), Μπιτίμ 13 (2), Κορκμάζ 14 (2), Σενγκούν 20, Οσμανί 5 (1), Μπόνα 5, Γιλμάζ 2, Σιπαχί, Γιουρτσέβεν 14.

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο 5 (1), Τραβάντε Γουίλιαμς 14 (4), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 6, Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2, Σα, Λισμπόα 5 (1), Σα, Κέτα 15.