Την αποχώρησή του από τον πάγκο της Ιταλίας ανακοίνωσε ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, έπειτα από τον αποκλεισμό της «Νατσιονάλε» στους «16» του EuroBasket 2025, από τη Σλοβενία (84-77).

«Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι στην Εθνική, είναι δική μου απόφαση», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός, γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. «Είχα ήδη πάρει την απόφασή μου και την είχα ανακοινώσει στην Ομοσπονδία, κανένα αποτέλεσμα δεν θα με έκανε να αλλάξω γνώμη. Αυτά τα χρόνια με την “ατζούρα” ήταν τα καλύτερα της ζωής μου», πρόσθεσε ο άλλοτε διεθνής γκαρντ, ασημένιος Ολυμπιονίκης του 2004.

Ο Ποτσέκο βρισκόταν στον πάγκο της Ιταλίας από τον Ιούνιο του 2022, οδηγώντας την ομάδα στα προημιτελικά του EuroBasket 2022 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ενώ απέτυχε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο διάστημα της θητείας του διετέλεσε για λίγους μήνες και προπονητής της Βιλερμπάν (Οκτώβριος 2023 – Ιανουάριος 2024).

Η ήττα από τη Σλοβενία σηματοδότησε και το τέλος της διεθνούς καριέρας του Ντανίλο Γκαλινάρι. Ο 37χρονος πάουερ φόργουορντ αποχαιρέτησε την «ατζούρα» με 83 συμμετοχές και 1.127 πόντους, έχοντας πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο ΝΒΑ, με πιο χαρακτηριστικά περάσματα από τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Ντένβερ Νάγκετς.