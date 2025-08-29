Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Ευρωμπάσκετ 2025, πανηγύρισε η «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου Φινλανδία, στο Τάμπερε. Οι Σκανδιναβοί συνέτριψαν με 109-79 τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία παραμένει χωρίς νίκη (ρεκόρ 0-2) στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον φόργουορντ/σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μαρκάνεν, ο οποίος έδειξε τις διαθέσεις του από το πρώτο ημίχρονο, όταν και σημείωσε ακριβώς τους μισούς πόντους της ομάδας του (πέτυχε τους 29 από τους 58 πόντους της Φινλανδίας).

Δίχως να σταματήσει το επιθετικό του κρεσέντο, οι Σκανδιναβοί ενεργοποίησαν και την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, κράτησαν τους Βρετανούς στους 14 πόντους και η… σεμνή τελετή έλαβε τέλος, καθώς η διαφορά εκτοξεύτηκε στο μη αναστρέψιμο +25 (81-56 στο 30΄).

Ο Μαρκάνεν τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους και 7/13 τρίποντα, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Σασού Σαλίν. Από τη Μεγάλη Βρετανία των 15 λαθών ξεχώρισε ο Λουκ Νέλσον με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σαλίν 21 (7), Ν’Καμούα 13 (1), Γιάντουνεν 3 (1), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1, Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (7), Μουούρινεν 6, Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2.

Μ. Βρετανία (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2), Φίλιπ 10, Μπέλο 4, Γέμποα 10 (2), Χέσον 12 (2), Γουίτλ 8, Άκιν 3, Γουίλαν 3 (1).