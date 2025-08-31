Σε μία δυνατή προπόνηση, εν όψει των κομβικών αναμετρήσεων με Ιταλία και Ελλάδα, εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ισπανίας με την «οικοδέσποινα» του 3ου ομίλου, Κύπρο. Η «ρόχα» συνέτριψε με 91-47 το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της (ρεκόρ 2-1) και μάλιστα διαδοχική. Στον αντίποδα, οι Κύπριοι υπέστησαν την τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι Ισπανοί με ρεσιτάλ άμυνας και τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ κυρίαρχο της ρακέτας εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας 24 πόντων (41-17 στο 20΄) και μετέτρεψαν σε… περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών, που για δεύτερη σερί αναμέτρηση ήταν «ζεστοί» από τα 6.75 (14/35), ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ «άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ. Από την Κύπρο πάλεψε ο Ντάραλ Ουίλις με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3, Πραντίγια 4, Σεν-Σουπερί 9 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (2), Μπριθουέλα 8 (2), Γ. Ερνανγκόμεθ 19 (1), Γιούστα 12 (4), Χ. Ερνανγκόμεθ 9 (2), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2, Γουίλις 16 (2), Στυλιανού 5 (1).