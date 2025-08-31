Με τριπλ νταμπλ (το 5ο στην Ιστορία των Ευρωμπάσκετ) του αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, η Σλοβενία πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στον 4ο όμιλο, με την οποία μπήκε και πάλι σε τροχιά πρόκρισης στους «16» της εφετινής διοργάνωσης.

Τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ο ΝΒΑερ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 86-69 επί του Βελγίου στο Κατόβιτσε, για την 3η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους στη δεύτερη ήττα τους, πριν αποθεωθεί από τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες.

Ουσιαστικά η Σλοβενία χρειάστηκε ένα μόλις δεκάλεπτο καλής αμυντικής λειτουργίας, το πρώτο, για να πάρει ώθηση και διαφορά (16-10 στο 10΄), πριν αναλάβει δράση ο Ντόντσιτς και οδηγήσει εκ του ασφαλούς την ομάδα του στην επιτυχία.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς έδωσε και αυτός λύσεις στην επίθεση της Σλοβενίας με 12 πόντους, ενώ από το Βέλγιο προσπάθησε ο Άντι Βαν Βλιτ με 15 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 4, Πάντζεν, Νίκολιτς 6, Πρέπελιτς 11 (3), Μούριτς 8 (2), Ράντοβιτς 2, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 6, Σκούκα 7 (1), Όμιτς 4, Στέργκαρ 6, Ντόντσιτς 26 (2).

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμτ 12, Μουέμα 9 (3), Βανγούιν 8 (2), Σβαρτζ 8, Τούμπα, Μπακό 7, Βαν Βλιτ 15 (3), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε, Μενς 2, Γκουίσε.