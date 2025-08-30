Η Ισπανία ξέσπασε στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη την ήττα της πρεμιέρας από τη Γεωργία, ισορροπώντας το ρεκόρ της στον 3ο όμιλο σε 1-1. Η «ρόχα» μετέτρεψε σε… μονόλογο τον αγώνα με τη Βοσνία, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-67 και υποχρεώνοντας τους αντίπαλους στην πρώτη ήττα τους.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε ρυθμό από τα 6,75 στη δεύτερη περίοδο και με την άμυνα να κρατάει τους Βόσνιους στους 14 πόντους σε αυτό το διάστημα, οικοδόμησε στο ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (44-30). Στην τρίτη περίοδο, η Ισπανία παρέμεινε «ζεστή» από τα 6,75 και κρατώντας την παραγωγικότητα της στα ύψη εκτόξευσε τη διαφορά στο +25 (72-47), «κλειδώνοντας» πρόωρα τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τελείωσαν τον αγώνα με 15/38 τρίποντα, ο Σαντιάγκο Αλντάμα με 19 πόντους (4/6τρ.), ενώ από τη Βοσνία πάλεψε ο Κέναν Καμένιας με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67.

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 3 (1), Ντε Λαρέα, Πραντίγια 4, Σεν-Σουπερί 9 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 4 (1), Αλδάμα 19 (4), Μπριθουέλα 15 (5), Βίλι Ερνανγκόμεθ 16, Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 8 (1), Πάρα 6 (2), Σίμα.

Βοσνία (Μπεκίρ): Νούρκιτς 10, Ρόμπερσον 5 (1), Αλιμπέγκοβιτς 8, Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 5, Γκέγκιτς 9 (1), Πέναβα 5, Λάζιτς 5, Χρέλια, Βράμπατς 6 (1), Καμένιας 14 (10 ριμπάουντ).