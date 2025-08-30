Με ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με την Ισλανδία, το Βέλγιο πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στο Ευρωμπάσκετ 2025. Η ομάδα του Μάριο Γκιέργκια πήρε το θετικό αποτέλεσμα με το τελικό 71-64, για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου που φιλοξενείται στο Κατόβιτσε και υποχρέωσε τους Ισλανδούς στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, το Βέλγιο ακολουθούσε στο σκορ για 35 λεπτά, με τον φωτεινό πίνακα να γράφει λίγο πριν το φινάλε του αγώνα το εις βάρος του 62-55. Ωστόσο, με έμφαση στην άμυνα, το σύνολο του Γκιέργκια απάντησε με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 2-16, σημειώνοντας την ανατροπή και αρπάζοντας τη νίκη με 64-71.

Κορυφαίος των νικητών ο Εμάνουελ Λεκόμτ με 16 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Μαρκ Μουέμα. Από την Ισλανδία ξεχώρισε ο Τρίγκβι Χλίνασον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-32, 52-46, 64-71

Ισλανδία (Πέντερσεν): Στέιναρσον 1, Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 7 (1), Φρίντρικσον 13, Γιόνσον 2, Πάλσον 6 (2), Χέρμανσον 12, Γκούναρσον, Χλίνασον 20, Θράσταρσον 1.

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμτ 16, Μουέμα 13 (3), Βανγούιν 8, Σβαρτζ 4, Τούμπα 1, Μπακό 10, Βαν Βλιτ 8 (2), Βαν ντεν Έιντε 7, Μενς 4, Γκουίσε.