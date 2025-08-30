Νίκη που ουσιαστικά ισοδυναμεί με πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ πέτυχε η Πολωνία. Μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της στη «Σπόντεκ Αρένα» του Κατοβίτσε, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επικράτησε 66-64 του Ισραήλ σε «θρίλερ» που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Έτσι, πέτυχε το «2 στα 2» στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν πλέον 1 νίκη και 1 ήττα.

Στο πρώτο ημίχρονο η ροή του αγώνα έδειχνε ότι η Πολωνία είχε τον απόλυτο έλεγχο. Με τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Πονίτκα σε εξαιρετική κατάσταση, εξασφάλισε διψήφια διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια στο +11 (37-26). Στις αρχές της 3ης περιόδου με τρίποντο του Πλούτα το σκορ έγινε 40-26 (31΄) και ακριβώς εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση διαρκείας των Ισραηλινών. Μείωσαν στους 8 στο 35΄ (48-40) και κράτησαν τους Πολωνούς χωρίς σκορ για πέντε… ολόκληρα λεπτά! Έτσι στο 30΄ το σκορ είχε γίνει 48-51 με σερί 11-0 και τον Αβντίγια να κάνει «θαύματα» στο παρκέ.

Στην τελευταία περίοδο έγινε ματς για γερά νεύρα, με το προβάδισμα να εναλάσσεται διαρκώς και τις δύο ομάδες να μπαίνουν στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα «στα ίσια» 64-64. Ο Λόιντ έγραψε το 66-64, ο Αβντίγια αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και η νίκη κατέληξε σε πολωνικά «χέρια».

Ο Λόιντ «έσπασε τα κοντέρ» με 27 πόντος (5/8 τρίποντα), 6ρ., 4ασ. και ο Πονίτκα είχε 16 πόντους (2/6 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ. Ο ΝΒΑερ Αβντίγια έκανε τα πάντα (27π., 9ρ., 5ασ., 2κλ., 2 μπλοκ) εκτός απο το τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 37-26, 48-51, 66-64

Πολωνία (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 3, Σοκολόφκσι 7 (1), Λόιντ 27 (5), Πονίτκα 16 (2), Τζιέβα. Γκιέλο, Λαζίνσκι, Ολέινιτσακ 8, Ζολνμιερέβιτς.

Ισραήλ (Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 10 (1), Σέγκεφ, Αβντίγια 23 (3), Σόρκιν 9, Τίμορ 2, Μαντάρ 7 (1), Λέβι, Μπουργκ, Γκινάτ 10 (2), Ζούσμαν 3 (1), Παλατίν.