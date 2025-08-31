To Ισραήλ σημείωσε την έκπληξη της 3ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, υποχρεώνοντας την «ασημένια» Ολυμπιονίκη, Γαλλία, στην πρώτη ήττα της. Με οδηγό τον Ντένι Αβντίγια, η ομάδα του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι επικράτησε με 82-69 των «τρικολόρ», τους οποίους και έπιασε στην κορυφή με ρεκόρ 2-1.

Μετά από ένα δυνατό πρώτο 30λεπτο, η Γαλλία έδειξε στο φινάλε της τρίτης περιόδου και στις αρχές της τέταρτης να παίρνει… μπροστά, όταν και προηγήθηκε με 55-59. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί απάντησαν άμεσα και με σερί 11-0 ξέφυγαν με 7 πόντους στο 33΄ (66-59). Με την άμυνα μάλιστα να μην επιτρέπει στη Γαλλία νέο ξέσπασμα, το επιμέρους σκορ της τέταρτης περιόδου σταμάτησε στο 27-13, το οποίο… μεταφράστηκε στο τελικό 82-69.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντένι Αβντίγια, με τον φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να σημειώνει τους 10 από τους 23 συνολικά πόντους του στον κρίσιμο… επίλογο, ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα. Άξιος συμπαραστάτης του ο Γιαμ Μάνταρ με 17 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Τόμερ Γκινάτ

Από τη Γαλλία πάλεψαν οι Ζακαρί Ρισασέ (14π.), Έλι Οκόμπο (13π.) και Τζέιλεν Χορντ (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

Ισραήλ (Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (3), Σόρκιν 12, Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1), Ζούσμαν 3 (1).

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 2, Οκόμπο 13 (4), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1, Γιαμπουσέλε 7 (1), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9, Ρισασέ 14 (2), Χορντ 12, Κουλιμπαλί 4.