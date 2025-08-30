Σε τροχιά… πρόκρισης στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, μπήκε η Σουηδία, μετά την πρώτη νίκη της στον 2ο όμιλο, που φιλοξενείται στο Τάμπερε. Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν άνετα με 78-59 της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία παραμένει χωρίς νίκη (ρεκόρ 0-3).

Οι Σουηδοί αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους στην τρίτη περίοδο και σε συνδυασμό με την προσήλωση τους στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο (περιόρισαν τους Βρετανούς στους 29 πόντους), εξασφάλισαν μία διαφορά 14 πόντων στο 30΄ (47-61) και δεν κοίταξαν πίσω…

Μεγάλη εμφάνιση του Πέλε Λάρσον με 23 πόντους, ενώ από τη Βρετανία των 18 λαθών και των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας πάλεψε ο Μάιλς Χέσον με 17.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 30-35, 47-61, 59-78.