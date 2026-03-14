Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε τέλος στο αήττητο σερί των εννέα νικών της Φενερμπαχτσέ κάνοντας παράλληλα ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την διατήρηση του στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι Σέρβοι επικράτησαν στο Βελιγράδι με 79-73 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, για την 31η αγωνιστική και βελτίωσαν σε 18-13 το ρεκόρ τους. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσίμα Μονέκε να ξεχωρίζει (21π.) «προσγείωσαν» το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-8.

Η Φενέρμπαχτσε τελείωσε τον αγώνα με χαμηλά ποσοστά στα σουτ και 14 λάθη, πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (17/3. Σημαντικές φάσεις στην τέταρτη περίοδο, όπως τα καλάθια του Νουόρα (14π.) και η καταλυτική προσφορά του Μπάτλερ (12π.) στα τελευταία λεπτά, καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.

Με πόντους από αιφνιδιασμούς, λάθη των αντιπάλων και επιθετικά ριμπάουντ, ο Ερυθρός Αστέρας έδειξε αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα, σφραγίζοντας μια νίκη-ορόσημο στην πορεία προς την εξάδα.

Από τη Φενερμπαχτσέ ξεχώρισαν οι Ουέιντ Μπόλντγουιν και Μπόνζι Κόλσον με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Εν τω μεταξύ, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό με 80-75 στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξαργύρωσε την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τους Καταλανούς στους 14 πόντους και την ψυχραιμία που επέδειξε παρά το… νεκρό επιθετικά εξάλεπτο της στην τέταρτη περίοδο.

Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-11 και παρέμειναν στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στη δέκατη θέση (ανέβηκε στην 9η ο Παναθηναϊκός) με ρεκόρ 17-14.

Κορυφαίοι για τη Χαποέλ ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Νταν Οτούρου που έδωσε ρεσιτάλ με 22 πόντους και 10/11 δίποντα.

Παρά τις προσπάθειες των Γουίλ Κλάιμπερν (15π.) και Κέβιν Πάντερ (17π.), η Μπαρτσελόνα πλήρωσε τις απουσίες των Νίκο Λαπροβίτολα και Τόκο Σενγκέλια.

Τέλος, η Αρμάνι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 96-87 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μιλάνο. Έτσι, διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για μια θέση στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι (ρεκόρ 16-15) πήραν τον έλεγχο από τη δεύτερη περίοδο, χάρη σε καταπληκτική άμυνα και επιθετική πολυφωνία, φτάνοντας στο ημίχρονο με +11 (53-42).

Παρά τις αντεπιθέσεις της ισραηλινής ομάδας (ρεκόρ 14-16), η Αρμάνι άντεξε και με κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, διατήρησε τη διαφορά και πανηγύρισε μια νίκη που της δίνει προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Πρωταγωνιστές για την Αρμάνι ήταν ο Τζος Νίμπο με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Σέιβον Σιλντς με 17 πόντους, ενώ για την Μακάμπι ξεχώρισαν οι Λόνι Ουόκερ (16π.) και Γκουρ Λαβί (15π.).

Η 31η αγωνιστική:

Τετάρτη, 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια–Παρτιζάν 82-88

Πέμπτη, 12 Μαρτίου

Μονακό–Ολυμπιακός 81-80

Παναθηναϊκός–Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88

Ντουμπάι–Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου–Αναντολού Εφές 80-81

Παρί–Βιλερμπάν 90-81

Ρεάλ Μαδρίτης–Βαλένθια 96-79

Παρασκευή, 13 Μαρτίου

Ερυθρός Αστέρας–Φενερμπαχτσέ 79-73

Μπαρτσελόνα–Χαποέλ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο–Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87

Η κατάταξη

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-8

Ολυμπιακός 20-11

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-11

Βαλένθια (Ισπανία) 20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-11

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-13

————————————

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-14

Μονακό (Μονακό) 17-14

Παναθηναϊκός 17-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-14

————————————

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 16-14

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-18

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-18

Παρί (Γαλλία) 12-19

Παρτιζάν (Σερβία) 10-20

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-21

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-22

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23