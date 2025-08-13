Στις 22:00 (MEGA, Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο «Φρίουλι» του Ούντινε, στην Ιταλία ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν και τη νικήτρια του Europa League, Τότεναμ.

Οι δύο φιναλίστ είναι αποφασισμένες να παλέψουν για τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας Ευρώπης, προκειμένου να αρχίσουν τη σεζόν τους με την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η κανονική διάρκεια του αγώνα δεν αναδείξει νικητή, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε, 4-3-3): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Μπαρκολά, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ.

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ, 4-3-3): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς, Ριτσάρλισον.