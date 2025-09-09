Διαφήμιση του ποδοσφαίρου ήταν ο αγώνας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιταλία, που διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με το γκολ του Τονάλι στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το χορταστικό 5-4 υπέρ της ομάδας του Τζενάρο Γκατούζο.

Πάντως, μετά το τέλος του αγώνα, επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με τον προπονητή των «ατζούρι» να αναλαμβάνει αρχικά… πυροσβεστικό ρόλο, επιδιώκοντας να σβήσει τη… φωτιά.

Πάντως δεν άργησε να τα πάρει στο… κρανίο ο οξύθυμος Τζενάρο Γκατούζο.

Έτσι λοιπόν, λίγο αργότερα, τα έβαλε με έναν Ισραηλινό διεθνή και εκνευρισμένος του φώναξε: «Άντε βούλωσέ το».