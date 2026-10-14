Σπουδαία για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος το περιβραχιόνιο στην 120ή συμμετοχή του με τη Λίβερπουλ, στην καταιγιστική νίκη των «reds» με 6-3 επί της ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Δίχτυα βρήκε και ο Τάσος Δουβίκας, χωρίς να αποτρέψει την ήττα της Κόμο από τη Φέγενορντ.

Ειδικότερα, ο Κώστας Τσιμίκας στην 120ή εμφάνισή του με τη φανέλα της Λίβερπουλ αγωνίστηκε ως αρχηγός και συνδύασε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή με δύο ασίστ, στην ευρεία νίκη της ομάδας του με 6-3 επί της ΛΑΣΚ με χατ-τρικ του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

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