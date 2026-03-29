Πορτογαλικά Μέσα, μεταδίδουν την είδηση πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στην θερινή μεταγραφική περίοδο, εφόσον προκύψει κάποια δελεαστική πρόταση.

Δεν εξελίσσεται καλά η χρονιά για τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, καθώς ο Έλληνας επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχόμενους τραυματισμούς στη διάρκεια της σεζόν, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανησυχία στις τάξεις των «Λιονταριών».

Ο 26χρονος επιθετικός βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα, έπειτα από την υποτροπή που έπαθε στον τραυματισμό του στο γόνατο.

