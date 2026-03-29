Πορτογαλικά Μέσα, μεταδίδουν την είδηση πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στην θερινή μεταγραφική περίοδο, εφόσον προκύψει κάποια δελεαστική πρόταση.

Δεν εξελίσσεται καλά η χρονιά για τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, καθώς ο Έλληνας επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχόμενους τραυματισμούς στη διάρκεια της σεζόν, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανησυχία στις τάξεις των «Λιονταριών».

Ο 26χρονος επιθετικός βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα, έπειτα από την υποτροπή που έπαθε στον τραυματισμό του στο γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #σπόρτινγκ #Φώτης Ιωαννίδης