Ο Ρομπέρτο Κάρλος έλαβε εξιτήριο από την κλινική του Σάο Πάουλο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες για προγραμματισμένη επέμβαση καρδιάς (αγγειοπλαστική) με στόχο την αποκατάσταση στεφανιαίας απόφραξης που εντοπίστηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Η διαδικασία, που αρχικά υπολογιζόταν να διαρκέσει 40 λεπτά, παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω μικρών επιπλοκών, αλλά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ ο 52χρονος Βραζιλιάνος επέστρεψε σπίτι του χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ρομπέρτο Κάρλος ευχαρίστησε την κλινική και όλη την ιατρική ομάδα που τον φρόντισε, τονίζοντας: «Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έπαθα καρδιακή προσβολή. Υποβλήθηκα σε μια προληπτική ιατρική διαδικασία, προγραμματισμένη».