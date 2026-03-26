Ο Ρομέλου Λουκάκου έμεινε προ ημερών εκτός απ’ τις επιλογές του Ρούντι Γκαρσία για τα δύο μεγάλα φιλικά του Βελγίου με το Μεξικό και τις ΗΠΑ, καθώς ενημέρωσε τον προπονητή του ήθελε να δουλέψει για να βελτιώσει τη φυσική κατάστασή του.

Η επιλογή του 32χρονου φορ, να παραμείνει στο Βέλγιο και να μην επιστρέψει στην Ιταλία μέχρι την επόμενη εβδομάδα έχει κάνει… έξω φρενών τη διοίκηση της Νάπολι και τον Αντόνιο Κόντε, οι οποίοι δεν έχουν κρύψει την έντονη δυσαρέσκειά τους απ’ τη συμπεριφορά του Λουκάκου.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ η διοίκηση των «παρτενοπέι» θα επιβάλει βαρύ χρηματικό πρόστιμο στον Βέλγο άσο, ενώ δεν αποκλείεται ο Κόντε να περιορίσει το χρόνο παρουσίας του στο αγωνιστικό πλάνο του.