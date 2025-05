Την πιο ένδοξη σελίδα στην 120χρονη ιστορία της έγραψε η Κρίσταλ Πάλας σήμερα (17/5) στο Ουέμπλεϊ του Λονδίνου, καθώς με το γκολ του Εμπενίζερ Εζε στο 16ο λεπτό νίκησε την Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 και κατέκτησε για πρώτη φορά το κύπελλο Αγγλίας (FA Cup), το πρώτο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της. Έτσι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «αετούς» ήταν ο γκολκίπερ τους Ντιν Χέντερσον ο οποίος με πολλές σωτήριες επεμβάσεις, με κορυφαία αυτή στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μαρμούς στο 35′, κράτησε ανέπαφη την εστία του.

H Mάντσεστερ Σίτι, όπως ήταν αναμενόμενο, μπήκε στο ματς έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού, και στο μόλις στο 6′ έχασε την πρώτη της καλή στιγμή. Ο Σαβίνιο από τα δεξιά έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Χάαλαντ με το γνωστό «αεροπλανικό» του πλασέ, νικήθηκε από τον Χέντερσον, που απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 12′ ήρθε μια ακόμη τελική προσπάθεια από τη Σίτι, με τον Γκβάρντιολ να πιάνει, ανενόχλητος κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Σαβίνιο, αλλά ο τερματοφύλακας της Πάλας απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Κόντρα στη ροή του ματς οι Λονδρέζοι «χτύπησαν» στο 16′ όταν από ταχύτατη αντεπίθεση του Ματετά που πάσαρε στον Μουνιός, ο τελευταίος γύρισε παράλληλα στην περιοχή και ο Έζε με ιδανικό πλασέ άνοιξε το σκορ, γράφοντας το 1-0.



Το γκολ αυτό σόκαρε τους παίκτες του Πέπ Γκουρντιόλα και η Κρίσταλ Πάλας, λίγο έλειψε να τους τιμωρήσει ξανά όταν ο Σαρ έχασε μεγάλη ευκαιρία με πλασέ στην κίνηση το οποίο απέκρουσε ενστικτωδώς ο Ορτέγα.

Η πίεση της Σίτι για την ισοφάριση έφερε στο 33′ όταν κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σίλβα από τον Μίτσελ. Ο Μαρμούς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Χέντερσον με εκπληκτική εκτίναξη, απέκρουσε διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους η Σίτι απείλησε εκ νέου με σουτ του Ντοκού, αλλά ο Χέντερσον δήλωσε και πάλι παρών διατηρώντας το 1-0, με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η Κρίσταλ Πάλας σκόραρε για δεύτερη φορά στο 58′ όταν από το σουτ του Μουνιός η μπάλα κόντραρε στον Ματετά ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια πλάσαρε στα δίχτυα, όμως μετά από έλεγχο στο VAR το τέρμα ακυρώθηκε, αφού ο Γάλλος ήταν εκτεθειμένος την στιγμή που δέχθηκε την μπάλα στην πρώτη προσπάθεια του Μουνιός.

Στο 82′ η Σίτι απώλεσε τεράστια ευκαιρία με τον Ετσεβερί να βγαίνει τετ α τετ με τον Χέντερσον και να πλασάρει, αλλά ο Χέντερσον ήταν και πάλι εκεί για να τον νικήσει.

Τέλος στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού (94′) ο Ετσεβερί, είδε ξανά τον Χέντερσον να αποκρούει το πλασέ του.

Just look at what it means ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/w4Eu3RMqAv

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025