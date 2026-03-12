Ο Μάνου Φαχάρντο μίλησε για το ματς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (19:45, ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD). Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας της Σεβίλλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, και σημείωσε:

«Είναι ένας προπονητής με ισχυρή φήμη και πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους παίκτες που έχει στην ομάδα του. Δεν πρόκειται να το κάνει εύκολο. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα χωρίς την μπάλα, πολύ συμπαγής. Θα κάνουν τον αγώνα άβολο, οπότε δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε το ταλέντο μας στο τελευταίο τρίτο και δεν νιώθουμε άνετα με την μπάλα. Θα προσπαθήσουν να παίξουν με τα δυνατά τους σημεία, αλλά αν δώσεις το 200%, αν τουλάχιστον ταιριάζεις με την έντασή τους, είμαι πεπεισμένος ότι το ταλέντο που έχει η Μπέτις στην ομάδα θα λάμψει τελικά».

Για τη φετινή σεζόν είπε: «Μπαίνουμε σε μια πολύ συναρπαστική τελική φάση της σεζόν. Γνωρίζουμε ότι στους πρόσφατους αγώνες της LaLiga ίσως έχουμε αποτύχει λίγο στο συνηθισμένο μας επίπεδο σε ορισμένες φάσεις του παιχνιδιού. Τώρα προσβλέπουμε σε μια ανατροπή και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτήν την τελική φάση της σεζόν».

Μιλώντας στα επίσημα μέσα του συλλόγου, ο Φαχάρντο τόνισε ότι: «πέρα από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες, η ομάδα είναι φανταστική και το επίπεδο δέσμευσής τους είναι εξαιρετικό. Έχουν επίσης δείξει ότι μετά από δύσκολες περιόδους ή βαριές ήττες, έχουν ανακάμψει γρήγορα και έχουν φέρει την Μπέτις πίσω στην κορυφή, πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα. Έτσι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτούς, στο επιτελείο. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την πέμπτη θέση στο εγχώριο πρωτάθλημα και να μπορέσουμε να ονειρευτούμε ξανά να πάμε μακριά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Όσον αφορά τα στατιστικά της ομάδας, με λίγο περισσότερο από δύο μήνες να απομένουν για τη λήξη της σεζόν, ο Φαχάρντο επισημαίνει ότι «οι σεζόν του Μανουέλ Πελεγκρίνι τείνουν να είναι πολύ σταθερές και ισορροπημένες. Ενώ γνωρίζουμε ότι το επίπεδο στους πρόσφατους αγώνες δεν είναι σε σχέση με αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η Ρεάλ Μπέτις, νομίζω ότι αυτή η απαίτηση, αυτή η εποικοδομητική κριτική, είναι επίσης καλή, επειδή μας αναγκάζει όλους να δώσουμε αυτό το επιπλέον κομμάτι πέρα ​​από αυτό που συνήθως δίνουμε σε καθημερινή βάση».

Τόνισε επίσης τη σημασία του «να έχουμε επίγνωση του από πού προερχόμαστε, μιας σεζόν με τραυματισμούς και μεγάλο όγκο αγώνων. Μέχρι σήμερα, η Μπέτις είναι πέμπτη στη LaLiga και αντιμετωπίζουμε τον Παναθηναϊκό στον γύρο των 16 του Europa League».

Η Μπέτις επιστρέφει στην Ευρώπη χωρίς τον Ίσκο, ο οποίος συνεχίζει την ανάρρωσή του από τραυματισμό. Ο Άμραμπατ προπονείται ήδη εν μέρει με την ομάδα, ενώ ο Λο Σέλσο, ο οποίος επίσης αναρρώνει από τον τραυματισμό του, δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτή τη φάση του Europa League.

Όταν ρωτήθηκε για τους τραυματισμούς, ο Φαχάρδο πιστεύει ότι «δεν είναι δικαιολογία, είναι επίσης μια πραγματικότητα που σε τιμωρεί, εμποδίζει τον σχεδιασμό που κάνεις. Αν αφαιρέσεις τρεις ή τέσσερις από τους πιο σημαντικούς παίκτες από την ομάδα οποιασδήποτε ομάδας, το νιώθουν. Στο τέλος, υποφέρουν. Σχεδόν δεν είχαμε τον Ίσκο αυτή τη σεζόν, ο Τζίο (Λο Σέλσο), ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ομάδα, έχει επίσης μείνει εκτός για αρκετό καιρό, όπως και ο Άμραμπατ. Ήταν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά ίσως εξαιτίας όλων αυτών, πρέπει να δώσουμε μεγάλη αναγνώριση στην ομάδα της Μπέτις, μια φανταστική ομάδα παικτών, επειδή παρά τις αποτυχίες, είναι ακόμα πέμπτη στη LaLiga και πολύ ζωντανή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».