Ο θρυλικός Ολλανδός επιθετικός της Μίλαν, Μάρκο Φαν Μπάστεν, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με το ιταλικό ποδόσφαιρο και αποκάλυψε την ομάδα που θα υποστηρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο τρεις φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας και ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, αποκάλυψε ότι δεν θα υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ των ΗΠΑ και της Β. Αμερικής, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχει υψηλές βλέψεις από τους «Οράνιε», παρά τις παραδοσιακά εξαιρετικές πορείες των τελευταίων Μουντιάλ.

