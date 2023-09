O Τζενάρο Γκατούζχο είναι χωρίς ομάδα και φαίνεται ότι είναι φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Λιόν.

Οι «λιονέ» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Λοράν Μπλαν, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου από τη γαλλική ομάδα και σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ και της Βαλένθια.

Οι ιθύνοντες της Λιόν φέρονται να προσφέρουν στον Γκατούζο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Rino #Gattuso leading the race to become the new coach of #OlympiqueLyonnais. Ready a contract until 2025. #transfers #OL https://t.co/cgJbEmFdAa

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2023

