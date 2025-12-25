Ελεύθερος αφέθηκε, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος κρατήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά.

Ο Ερτάν Τορουνογουλάρι, ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε που προσήλθαν στο δικαστικό μέγαρο για να τον υποστηρίξουν, αφού ευχαρίστησε τους οπαδούς της ομάδας που ήρθαν στο δικαστήριο για να δείξουν την υποστήριξή τους, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους οπαδούς μας που ήρθαν εδώ, εκ μέρους του προέδρου και της διοίκησης. Αυτή η ευαίσθητη και ήρεμη συμπεριφορά μας έχει διδάξει πολλά. Επομένως, μην έχετε καμία αμφιβολία για την ανώτατη τουρκική δικαιοσύνη. Ο πρόεδρός μας αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον σύλλογο. Εμείς, ως διοίκηση, πηγαίνουμε επίσης στον σύλλογο. Συνεχίζουμε το έργο μας από εκεί που το αφήσαμε. Οι μεταγραφές θα συνεχιστούν γρήγορα από αύριο και μετά».