Ο Ιταλογερμανός προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος απολύθηκε τον Ιανουάριο από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας του Βελγίου, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Φενερμπαχτσέ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

«Ο νέος μας προπονητής είναι ο Ντομένικο Τεντέσκο», ανακοίνωσε η Φενερμπαχτσέ στο X. Θα αντικαταστήσει τον Ζοσέ Μουρίνιο που αποχώρησε στα τέλη Αυγούστου, δεκαπέντε μήνες μετά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 39χρονος Τεντέσκο αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία από τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ, οι οποίοι δεν έχουν δει την ομάδα τους να κατακτά πρωτάθλημα από το 2014.

Ανέλαβε την εθνική ομάδα του Βελγίου τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ στο παρελθόν κάθισε στους πάγκους των Σάλκε, Σπαρτάκ Μόσχας και της Λειψίας μεταξύ 2017 και 2022.