Στο NBA επιστρέφει, μετά από επτά χρόνια ο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση της Euroleague από τη Φενέρμπαχτσε και μάλιστα αναδείχθηκε MVP του Final 4 της διοργάνωσης, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς.

Ο 30χρονος φόργουορντ τα βρήκε σε όλα με τους «Ήλιους» για εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο, κι έτσι ετοιμάζεται να μετακομίζει από την Κωνσταντινούπολη στο Φοίνιξ.

Ο Χέιζ-Ντέιβις με την Φενέρμπαχτσε είχε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους (50% στο δίποντο, 41% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 5,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 1,1 κλέψιμο και 18,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 31:20 σε 39 αγώνες.

Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα Τουρκίας, αλλά και την EuroLeague του 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Στο παρελθόν ο Χέιζ-Ντέιβις έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ στους Κινγκς, Λέικερς και Ράπτορς.

Fenerbahce’s Nigel Hayes-Davis – the 2025 Euroleague champion and finals MVP as well as Turkish Cup champion and MVP – has agreed to a fully guaranteed one-year contract with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The two-time Euroleague first-teamer returns to the States and NBA. pic.twitter.com/4f75izENgM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025