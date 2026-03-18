Ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Τσέλσι το καλοκαίρι άφησε ο Έντσο Φερνάντες, προκαλώντας αναστάτωση στην ομάδα του Λονδίνου. Η ήττα των «μπλε» από την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και ο αποκλεισμός από τη φάση των «16» του Champions League, με συνολικό σκορ 8-2, έφερε μεγάλη απογοήτευση.

Ο 25χρονος Αργεντινός μέσος μετά το ματς μίλησε στο «ESPN Argentina» και προκάλεσε συναγερμό στην αγγλική ομάδα: «Είμαι απογοητευμένος. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ και την επόμενη σεζόν. Έχουμε ακόμη οκτώ ματς στην Premier League, αλλά και το κύπελλο. Είμαι αφοσιωμένος στην Τσέλσι μέχρι τη λήξη της σεζόν, αλλά μετά δεν ξέρω τι θα γίνει».

Να σημειωθεί πως η Ρεάλ Μαδρίτης χτύπησε το περασμένο καλοκαίρι για τρίτη φορά την πόρτα της Τσέλσι για να πάρει τα δικαιώματα του, αλλά και πάλι η απάντηση της αγγλικής ομάδας ήταν αρνητική. Η ισπανική ομάδα ψάχνει πάντα για έναν μέσο, που θα καλύψει τη θέση του Λούκα Μόντριτς, καθώς ο Αουρελιέν Τσουαμενί δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της διοίκησης.

Ο 24χρονος Γάλλος διεθνής μέσος μετακινήθηκε από τη Μονακό στο «Μπερναμπέου» το καλοκαίρι του 2022, αντί 80 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και να προσφέρει τα αναμενόμενα στους «μπλάνκος».

Έτσι σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS» η Ρεάλ διεκδίκησε εκ νέου τον Φερνάντες, προσφέροντας 100 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του. Η Τσέλσι όμως της έκλεισε την πόρτα, αλλά η ομάδα της Μαδρίτης επιμένει για τον Αργεντινό διεθνή μέσο και το καλοκαίρι θα επανέλθει με νέα πρόταση για να πάρει τα δικαιώματα του.

Η Τσέλσι μάλιστα δεν κρύβει την ανησυχία της για την απόφαση του Φερνάντες ν’ απολύσει τον Ουρουγουανό ατζέντη του, Ούριελ Πέρες, καθώς τα ισπανικά ΜΜΕ συνδέουν την κίνηση αυτή με το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ρεάλ για την απόκτηση του το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 24χρονος Αργεντινός διεθνής μέσος συνεργάζεται πλέον με τον συμπατριώτη του και παλιό σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Χαβιέ Παστόρε. Τη φετινή σεζόν ο Φερνάντες έχει στο ενεργητικό του 12 γκολ και έξι ασίστ σε 45 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις. Μετακινήθηκε στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023 από την Μπενφίκα, η οποία έβαλε στα ταμεία της 140 εκατ. ευρώ, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» θέλει να παίξει από το καλοκαίρι στην Ισπανία και στην ομάδα της Μαδρίτης.