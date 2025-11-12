Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, μετά την αποτυχημένη θητεία του στην Φενερμπαχτσέ, φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμό ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», ο «Special One» έφυγε από την γειτονική χώρα, χωρίς να εξοφλήσει έναν λογαριασμό ύψους περίπου 750.000 ευρώ στο πεντάστερο ξενοδοχείο «Four Seasons», όπου φέρεται να διέμεινε μεταξύ Ιουλίου 2024 και Αυγούστου 2025.

Ο τοπικός Τύπος δεν έχει επιβεβαιώσει εάν η πληρωμή είναι υποχρέωση του Μουρίνιο ή του τουρκικού συλλόγου.

Η βρετανική εφημερίδα αποκάλυψε επίσης ότι ο Πορτογάλος προπονητής έχει… ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες. Κατά την διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του στην Κωνσταντινούπολη, ο 62χρονος Μουρίνιο φέρεται να έτρωγε κοτόσουπα, πίτσα μαργαρίτα, παγωτό και ανθρακούχο νερό, σε σχεδόν κάθε γεύμα του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπέρογκο ποσό της οφειλής, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες του Πορτογάλου προπονητή.