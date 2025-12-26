Η Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη λύγισε με 3-2 σκορ απέναντι στο συγκρότημα του Σιμόνε Ιντζάγκι, που πήρε τα τρίποντο χάρη στα τέρματα των Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’).

Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.

Το γκολ του Μασούρα:

Η ασίστ του Φορτούνη:

