Η Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη λύγισε με 3-2 σκορ απέναντι στο συγκρότημα του Σιμόνε Ιντζάγκι, που πήρε τα τρίποντο χάρη στα τέρματα των Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’).

Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.

Το γκολ του Μασούρα:

🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳 ⏰ 84′ AL HILAL 3 x 2 AL KHALEEJ

⚽️ Masouras

🅰️ Moris FOGO NO PARQUINHO! O AL KHALEEJ DIMINUI NA RETA FINAL DE JOGO 😳🔥 pic.twitter.com/9pHvj886md — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 26, 2025

Η ασίστ του Φορτούνη: